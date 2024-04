"Legnagyobb rajongók vagyunk" - T. Dannyről vallott Kapás Bogi

Fotó: instagram.com/boglarkapas/

"A legnagyobb rajongók vagyunk. A két Budapest Parkos koncertjéből egyre tudtunk elmenni, végigénekeltem" - mondta Bogi, aki férjével együtt főleg a fővárosi koncertekre tudnak ellátogatni. Erre készülnek idén nyáron is a párizsi olimpia után.

Sőt, Bogiék élőben is szurkoltak Daninak, a TV2 Dancing with the Stars című táncos műsorában.