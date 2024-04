Larissa Riquelme még a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon vált ismertté, ahol mélyen dekoltált öltözékben Paraguay válogatottjának kiszurkolta a negyeddöntős szereplést. Sokan szurkoltak a dél-amerikai ország végső sikeréért is, hiszen a kebelcsoda modell megígérte, hogy az aranyérem megszerzése esetén teljesen meztelenre vetkőzik, ám végül ha nem is Asunción utcáin, de a Diario Popular című lapnak és a brazil Playboynak így is meztelenül pózolt. Larissa Riquelme később a 2011-es Copa América során is feltűnt, ahol Paraguay egészen a döntőig jutott. A modellről itt készült el egy ikonikus fénykép, ahol a mély dekoltázsában egy mobiltelefon bukkant elő.

Larissa Riquelme talán azt is megtanítja az érdeklődőknek, hogyan kell beejteni egy mobilt a mély dekoltázsukba

Larissa Riquelme a vetkőzésről tanít

Larissa Riquelme az azóta eltelt években sem fukarkodik a szexi felvételek megosztásával, az Instagramon már több mint kétmillió követője van. Hol többet, hol kevesebbet mutat meg magából, és mellette divattippeket is ad. Idén január óta pedig Riquelme az OnlyFans nevű oldalon is szerepel, ahol erotikus tartalmakat is megoszt a rajongói számára egy bizonyos összegért cserébe. Innen jutott eszébe, hogy ezt másoknak is megtaníthatná.

Larissa Riquelme volt 2010-ben az, mint 2022-ben Ivana Knöll

A paraguayi szépség ezért úgy döntött, hogy tanfolyamot indít az érdeklődő nők számára az OnlyFans-oldal használatáról, és elmagyarázza nekik, hogy mire kell figyelniük ahhoz, hogy a lehető legjobban mutassák be tartalmukat. A fiók aktiválásától a kép- és videókészítésen át a lehető legjobb pózokig Riquelme mindenre kitér, és természetesen máris rengeteg jelentkezője akadt a kurzusának.

