A több mint egymillió követővel rendelkező Amber Fields tett azért, hogy ekkora rajongótábora legyen, ugyanis a szinte naponta megosztott fényképeivel nem sokat bíz a képzeletre. Olykor átlátszó fehérneműben, legutóbb pedig éppen melltartó nélkül pózolt, a rajongói pedig a hozzászólások között extrémebbnél extrémebb üzenetekkel bókolnak neki. Fields arra készül, hogy ne csupán ringlányként és modellként, hanem bokszolóként is ismertté váljon, és azt is megmutassa, hogy a szépsége mellett ereje is akad bőven. Nézze meg az Amber Fields fényképeiből készült összeállításunkat!