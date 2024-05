A Manhattan nyugati részén épült 30 Hudson Yards felhőkarcoló 100. emeletén található Edge kilátó teraszán kérte meg párja, Kayley Jones kezét a regnáló darts-világbajnok, amiről az Instagramon osztott meg egy bejegyzést. A kilátó egyébként 24 méterre nyúlik ki a város fölé, ahonnan 335 méter magasból lehet lenézni az üvegpadlón keresztül és teljes panorámában lehet látni a híres New York-i felhőkarcolókat.

Egy pillanat, amire már nagyon régóta várok. Meg akartam várni a tökéletes pillanatot, ami ma jött el. New York-ban tettem fel a kérdést, amire büszkén mondhattam, hogy Kayley igent mondott!

- írta a közösségi oldalán a 29 éves sportoló.

Humphries május végén kikapott a darts Premier League döntőjében az újonc Luke Littlertől, akit a világbajoki fináléban legyőzött. A 17 éves dartsjátékos elsők között gratulált riválisának.

Nem véletlen egyébként, hogy az angol játékos az Amerikai Egyesült Államokban kérte meg barátnője kezét, hiszen ő is indul a június 1-én kezdődő US Darts Masters versenyen, aminek a Madison Square Garden ad majd otthont. Vagyis hiába mondott igent a kedvese, nem lesz most sok ideje ünnepelni.