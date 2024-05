Elle Brooke eleinte ügyvédnek készült, később aztán pornós karrierbe kezdett, mostanában pedig a boksszal próbálkozik.

A szuperszexi pornós bokszolónő, Elle Brooke

Fotó: Elle Brooke/Instagram

A 26 éves influenszer mellett lehetetlen unatkozni. Tavaly például a Newcastle-ben rendezett Misfits bokszgálán hívta fel magára a figyelmet, ugyanis elképesztő jelenetet rendezett a ringben.

Amikor az ellenfele azzal vádolta, hogy szteroidokat szed, Brooke azt mondta, ha kell, azonnal belepisil egy pohárba.

Elle Brooke pornósztárból lett bokszoló

Történt ugyanis, hogy AJ Bunker legyőzte Little Bellsyt, az összecsapás után pedig Brooke bement a szorítóba, és elkezdte inzultálni a győztes AJ Bunkert, hogy felkeltse az érdeklődését egy esetleges mérkőzés miatt.

Bunker azonban nem volt hajlandó belemenni a vitába, mivel ő az ellen az Astrid Wett ellen szeretne küzdeni, akitől még márciusban kikapott. Brooke közben egyre dühösebb lett, és folyamatosan kritizálta Bunker ellenfeleinek minőségét, ami arra késztette a korábbi valóságshow-sztárt, hogy azt mondja: "Brooke-nak szüksége van egy szteroid tesztre, mielőtt én is szembeszállok vele".

Brooke ekkor kiakadt, és így reagált: "Hé, kinek van pohara? Én most azonnal belepisálok. Most rögtön belepisálok egy pohárba. Azt hiszed, hogy szteroidokat szedek? Egyszerűen gyenge vagy" – mondta Elle Brooke, akit ezt követően Bunker szimplán csak "k*b*szott hamis ribancnak bélyegzett. Ez persze ismét felbosszantotta Brooke-ot, aki erre is válaszolt: "Ezért tettek be engem a harcodra. Én kapom az összes rivaldafényt, ribanc."

Brooke nemrég arról is beszélt, hogy a boksz változtatta meg az életét, ugyanis korábban igazi partiállat volt, aki mindenféle anyagot felszippantott.

„Bulizós lány voltam, aki kokaint és ketamint szippantott. De most már józan vagyok, hála a boksznak. Igazi partiarc voltam, minden anyagot, amit csak találtam, az orromba szippantottam. Most viszont már nem iszom, 18 hónapja józan vagyok, és már unalmas életet élek. Hétvégente nem járok el, mert túlságosan figyelek az étkezésemre és az edzési szokásaimra. A körmeim is sokkal kisebbek lettek, nem találkozom annyi emberrel, mint egykoron. Az életem unalmas lett, igazából állandóan a négy fal között vagyok, és csak a munka van nekem” – mondta az OnlyFans-modell, aki azt is bevallotta, hogy korábban depressziós volt.