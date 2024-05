A 28 éves albán színésznő és műsorvezető 15 évesen kezdte karrierjét, különböző reklámokon és modellmunkákon keresztül vált ismertté vált a hazájában, első TV-műsorában 2013-ban debütált. Az "Európa királynőjének" is nevezett szépség jelenleg a labdarúgó Bajnokok Ligája háziasszonya, több nyelven is folyékonyan beszél, látványa gyakran eltereli a szurkolók figyelmét még a legizgalmasabb BL-rangadókról is.

Az angolul, olaszul, spanyolul és franciául is beszélő bombázó a Tiranai Egyetemen szerzett jogi diplomát, emellett hatalmas Juventus-drukker hírében áll. Murati kedvenc futballistája a legendás olasz hátvéd, a 2006-ban Aranylabdával díjazott Fabio Cannavaro, akivel többször is találkozott már személyesen. Az albán szépség mostanság az énekléssel is próbálkozik, emellett természetesen modellkedik, jelenleg a Yamamay divacég egyik reklámarca.