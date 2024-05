A szicíliai születésű, cataniai műsorvezető a Liverpool korábbi kapusának, a jelenleg a Newcastle Unitedban futballozó Loris Kariusnak a menyasszonya. A 32 éves szépség az "F" magazinnak adott interjúban beszélt a sportújságírói szakmában tapasztalható előítéletekről és azokról a szexista megjegyzésekről, amelyeket rendszeresen megkap.

„A legtöbb ilyet a nőktől kapom” – mondta Diletta Leotta, aki elárulta, hogy sokszor a kihívó öltözködése miatt szólják meg.

Loris Karius, Diletta Leotta és a csodaszép kisbabájuk

Fotó: dilettaleotta/Instagram

A műsorvezető elárulta, hogy sok minden lepattant róla, de volt egy megjegyzés, ami nagyon megfogta.

A legrosszabb az volt, amikor azt mondták, hogy csak a melleid miatt vagy itt

– mondta az olasz szépség, aki tavaly augusztusban hozta világra Aria nevű kislányát.

Egy kolléga a Sky Sportstól elmondta, hogy az emberek hogyan beszélnek rólam. Épp akkor kezdtem a pályát, húszéves voltam, ezért pokolian fájt. Este aztán, amikor hazaértem, megkönnyebbülten kiáltottam fel. Ez kihozta belőlem az oroszlánt, sokat tanultam. Úgy dolgoztam, hogy soha többé senki ne mondhasson nekem ilyesmit

– folytatta Diletta Leotta, aki azt is elárulta, hogy a szolidaritás és a kölcsönös megértés minden, csak nem magától értetődő, különösen a nők körében.

Diletta Leotta a DAZN műsorvezetője

Fotó: dilettaleotta/Instagram

„A problémát a "női verseny" jelenti, amely mindenekelőtt akkor merül fel, amikor olyan pozíciókban vagyunk, amelyeket általában férfiak töltenek be" – mondta a 32 éves szépség, akinek olykor még most is meg kell küzdenie a kritikával és az előítéletekkel.

Az ismert olasz újságíró és műsorvezető, Paola Ferrari például így nyilatkozott róla: