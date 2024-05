Raquel Benetti az egyik legnépszerűbb freestyler, közel kétmillióan követik a közösségi médiában. Nem csak a szülőhazájában, Brazíliában, de szerte a világon vannak rajongói.

Raquel Benetti mindenkit lenyűgöz

Fotó: Raquel Benetti/Instagram

A gyönyörű nő jelenleg São Paulóban él, méghozzá nagyon boldogan, ugyanis azzal foglalkozhat, ami imád.

Benetti a szakmai bemutatóktól a futballmérkőzésekig, gálavacsorákig, céges rendezvényekig, reklámokig, sok mindenhol fellép. A hölgyet tehát szinte bármilyen eseményre ki lehet "bérelni", egészen pontosan megcsodálni a nem mindennapi tudását.

Emellett nemzeti sportnagykövet is, aki az egész világon képviseli Brazíliát a csodálatos képességeivel. Raquel a rajongóit is szinte minden nap elkényezteti, az Instagram oldalala tele van érdekességekkel: az utazásairól, az edzéseiről és fellépéseiről is szívesen oszt meg képeket és videókat.

A 33 éves szépség 2016-ban ismertté a nemzetközi médiában a brit DailyMailnek köszönheten, miután a lap közétette a videót, amikor egy magas sarkú cipőben bűvölte a labdát a brazil focistalány, amely több mint 500 ezer megtekintést ért el mindössze négy nap alatt.

Raquel Benetti szereti szokatlan helyeken megmutatni a tudását: a kínai Nagy Falnál , az egyiptomi piramisoknál is elbűvölte már a követőit,

ráadásul több mint 62 ezer labdaérintésével, 10 órányi dekázást teljesítve bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is.