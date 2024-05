A hihetetlenül szexi angol focistanő, Gabriella Howell nemcsak a pályán, de azon kívül is gyakran lenyűgözi a rajongóit. A gyönyörű szép játékost imádják a rajongóit, a közössági oldalára feltöltött, a modelleket is megszégyenítő fotók láttán ezen nem is kell csodálkozni.

A 24 éves Gabriella Howellnek több mint 240 ezer Instagram-követője van, ennek pedig nem csak a pályán mutatott teljesítménye az oka. A szuperszexi focistanő, Gabriella Howell

Fotó: Gabriella Howell/Instagram Gabriella Howell modellként is világklasszis A fiatal játékos szinte naponta oszt meg a követőivel újabb és újabb szexi fotókat, az életének minden fontos pillanatába beengedi a szurkolókat, akik ezt nem is győzik meghálálni a kedvelésekkel. "Abszolút szépség"; A legszebb lány valaha, akit valaha láttam"; "Lenyűgöző, mint mindig" - sorjáznak az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások a képei alatt. Persze sajnos akadnak irigy emberek is, akik 2022-ben a közösségi médiában ítélt el a női futballsztár. A trollok szexista támadásait így szerelte le: "Szexisták és kegyetlenek!" Gabby Howell - aki egyébként nagy Tottenham Hotspur rajongó -, korábban a Sutton Unitedben játszott, méghozzá kiemelkedően, így tavaly nyáron a középpályás a Dartfordhoz szerződött. Íme, Gabby Howell szexi fotói:

