Mint ismert, nyártól Arne Slot veszi át Jürgen Klopp helyét a kispadon a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatánál. A német sztáredző januárban jelentette be, hogy a szezon végén távozik a posztjáról, melyet 2015 novembere óta töltött be. Egyelőre még a búcsúzkodás ideje van, elő is került egy különleges videó: Jürgen Klopp ugyanis egy másik Liverpool-legenda, John Barnes rappelésére táncolt.

A német szakember csapata 2-0-ra győzte le a Wolverhamptont az angol labdarúgó-bajnokság a 38., utolsó fordulójában vasárnap, majd újságírókat fotózott, az új edző, Arne Slot nevét skandálta(tta), de az öltözőben is intézett pár szót a játékosok felé. Majd jöhetett a búcsúbuli, amely a videó alapján nagyon jó hangulatban telt. John Barnes megtáncoltatta Jürgen Kloppot

Fotó: Youtube John Barnes rappelésére táncolt Jürgen Klopp A távozó német edzőlegenda ugyanis egy másik Liverpool-legenda, John Barnes rappelésére táncolt. Ha létezik olyan felvétel, amit mindenképpen látnia kell minden focit szerető embernek, akkor ez bizony az. Nem gyakran láthatunk ugyanis ilyen felvételek a futballvilágban dolgozó topedzőkről. Az 56 éves Jürgen Klopp januárban jelentette be, hogy a szezon végén távozik a Liverpooltól, amelyet 2015 októbere óta irányított, s amellyel a többi között Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát és Angol Ligakupát is nyert. Szoboszlai Dominik teljesítményére is jó hatással lehet majd Slot érkezése, ugyanis a holland edző alatt korábban is nagyon jól fejlődtek tovább a játékosok. A magyar válogatott csapatkapitánya a szezon elején valósággal berobbant a Liverpoolba, ám az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséget kapott Klopptól. A 23 éves középpályásra vezérszerep várhat a minden bizonnyal jelentős megújuláson áteső angol sztárcsapatban. A Liverpool a 2023/2024-es szezonban megnyerte az Angol Ligakupát, és a Premier League-ben is sokáig versenyben volt a végső győzelemért, ám már biztossá vált, hogy a harmadik helyen zárja az idényt. Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.