Az olasz teniszező, Camila Giorgi 32 évesen úgy döntött, felhagy a profi sporttal, noha hivatalosan még nem jelentette be a visszavonulását. Pályafutása során mind a négy Grand Slam-tornán pályára lépett, tehát az Australian Openen, a Roland Garosson, Wimbledonban és a US Openen is játszott korábban. Legjobb eredményét a 2018-as wimbledoni tornán érte el, akkor egészen a negyeddöntőig menetelt.

A világranglistán a 26. pozíció volt Giorgi legjobb helyezése, majd a 2021-es tokiói olimpián is elindult, ahol szintén a negyeddöntőig jutott.

Idén márciusban a Miami Openen versenyzett, ahol vereséget szenvedett a világelső Iga Swiatek ellen, de akkor nem nyilatkozott arról, hogy a közeljövőben visszavonul. Hivatalos bejelentést tehát még nem tett, de az Olasz Tenisz Szövetség listáján a neve ott szerepel a már visszavonult játékosok között.

A csinos teniszező rajongói talán nem bánják majd, ha Giorgi tényleg abbahagyja a teniszt, mert így még több időt szentelhet arra, hogy szexi képekkel kápráztassa el a követőit a közösségi médiában.

A 32 éves sportolónő nagyon aktív az Instagramon, a népszerű platformon már több mint 700 ezer követővel rendelkezik.

Camila Giorgi ötéves korában kezdett teniszezni, de korábban már többször is beszélt arról, hogy érdekli a divattervezői szakma, valamint szívesen kipróbálná magát íróként is A bátyja, Amadeus labdarúgó volt, és öt éve hasonlóképpen visszavonult a profi sporttól. A szexi teniszező testvére jelenleg divattervező, és saját márkája van, Giomila néven.