A héten Németország fővárosa, Berlin adott otthont a Bad Boys: Ride Or Die európai premierjének.

Micspda sztártrió: Will Smith, Alica Schmidt és Martin Lawrence

Fotó: Alica Schmidt/Instagram

A világ legszexibb sportolónője Will Smith és Martin Lawrence társaságát élvezte

A két amerikai filmcsillag, az 55 éves Will Smith és az 59 éves Martin Lawrence is jelen volt a helyszínen a vetítés előtt, ahol a szuperszexi német atléta, Alica Schmidt is várta őket - írja a The Sun.

A hihetetlenül népszerű 25 éves német sportoló elbűvölő fekete ruhát viselt az eseményen. Amikor pedig lehetősége nyílt rá, Schmidt odament a színészekhez, hogy kezet fogjon velük. Ezután megkérte őket, hogy írják alá a mezét, a sztárpáros pedig szívesen tett eleget a kérésnek.

Az aláírás után a sztártrió csak úgy sugárzott, miközben pózoltak a fotósok kamerái előtt. Alica Schmidt videót is közzétett a nagy pillanatról az Instagram-oldalán, amelyhez a következőket írta:

"Csípjen meg valaki".

Schmidt még mindig nem hitte el, hogy Will Smith és Martin Lawrence írták alá a mezét.

A Bad Boys: Ride or Die a negyedik film a népszerű franchise-sorozatban. A világpremierre múlt szerdán került sor Dubajban.

Schmidtre a nyáron is nagy élmény vár, mivel kijutott a párizsi olimpiára, ahol a 4x400 méteres vegyes váltó tagjaként próbál majd meg érmet szerezni.