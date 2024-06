Szerdán előbb a szlovák és a román válogatott egyaránt a nyolcaddöntőbe jutott a labdarúgó Európa-bajnokságon, miután az E csoport utolsó, harmadik fordulójában Frankfurtban 1-1-es döntetlent játszott egymással, méghozzá Belgiummal karöltve. Később meglepetésre a törökök és portugálok mellett az újonc grúz válogatott is a nyolcaddöntőbe jutott, miután az F csoport utolsó körében 2-0-ra legyőzte a már biztos csoportelső portugál csapatot Gelsenkirchenben. Ez a történelmi siker a magyar válogatott Eb-búcsúját is jelentette. A pályák mellett a lelátókon is izzott a levegő.

A grúzok csoportharmadikként zártak és a vasárnapi nyolcaddöntőben a spanyolokkal csapnak össze Kölnben. Ismét gyönyörű lányok tűntek fel a lelátókon

Fotó: Photo by MIGUEL MEDINA / AFP / Photo by MIGUEL MEDINA / AFP A portugálokra hétfőn a szlovénok várnak majd Frankfurtban. A belgák hétfőn a nyolcaddöntőben Franciaországgal játszanak Düsseldorfban. A szlovákokra az angolok várnak vasárnap Gelsenkirchenben, a románokra jövő héten kedden Hollandia Münchenben. A törökök ugyancsak kedden játszanak majd Ausztriával. Izgalmakban tehát nem volt hiány a szerdai meccseken, sajnos ezek úgy alakultak, hogy a magyar válogatott számára véget ért az Európa-bajnokság. A gyönyörű magyar szurkolólányokat a jövőben tehát már nem láthatjuk majd a lelátókon Németországban, de szexi nőkből így sincs hiány. Az Eb-csoportkör utolsó meccsein is szuperszexi nők tűntek fel a drukkerek között. Íme, a szerdai játéknap legszexibb hölgyei:

Galéria: Az Eb-csoportör utolsó meccseiről sem hiányozhattak a szuperszexi szurkolónők 3/16 Grúz szurkoló

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.