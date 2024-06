Az idei foci Eb-n nem csak a pályán, a lelátókon is bőven akad látnivaló. A román fociválogatott nagy meglepetésre 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az első körben. A rajongókat ennél jobban talán csak Gabriela Amzaru nyűgözte le, aki történetesen a román válogatott Atlético Madridban játszó tartalékkapusának, Horațiu Moldovannak a barátnője.

A dél-romániai Calarasiban született 25 éves énekesnő 2015-ban robbant be a román köztudatba, amikor a The Voice tehetségkutató műsor elődöntőig jutott - írja a The Sun. A 25 éves nőtől nem áll távol a sport, ugyanis korábban évekig atletizált, ám végül zenei karrierbe kezdett, ami mellett rendszeresen modellkedik és gyakran szerepel különböző tévéműsorokban is. A fiatal szőke lánynak a Tik-Tokon és az Instagramon együtt már közel egymillió követője, a közösségi médiában pedig előszeretettel kápráztatja el rajongóit bikinis képekkel.

Íme, egy összeállítás róla: