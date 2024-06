A 27 évs Felix Claar a svéd kézilabda-válogatottal Budapesten érte el a legnagyobb sikerét, amikor 2022 elején Európa-bajnoki címet szerzett a csapattal. A német SC Magdeburg együttesével idén bajnoki címet és Német Kupa-győzelmet szerző irányító emellett egy világbajnoki ezüstérmet és idén egy Eb-bronzérmet is szerzett már a svéd válogatottal. Felix Claar idén a magánéletében is egy új lépést tesz, ugyanis megházasodik. A menyasszonya, Elvira Sävenfall pedig szombaton a közösségi oldalán meg is osztott több fényképet a lánybúcsújáról.

Elvira Sävenfall egy magdeburgi kézilabdamezt viselt, „Fru Claar” felirattal, továbbá fátyollal a fején pózolt, míg barátai egy, az Európa-bajnok Felix Claar arcát ábrázoló kartondarabot tartottak maguk elé

Különleges lánybúcsút tartott az Európa-bajnok Felix Claar menyasszonya, Elvira Sävenfall

A koppenhágai lánybúcsún nem kevés alkohol is elfogyott, és a résztvevők nem is akármilyen – a képek alapján pénisz formájú – szívószálból kóstolhatták az italokat. Ráadásul nem ez volt az egyetlen péniszmotívum a vad kiránduláson, ugyanis egy Elvira Sävenfall által viselt fejdísz is a férfi nemi szervet ábrázolta.

Egy pénisz alakú fejdíszt is viselt a lánybúcsúján Felix Claar menyasszonya, Elvira Sävenfall

A jókedvű Elvira a fényképek alapján leendő férjével, Felix Claarral ellentétben minden, csak nem félénk és tartózkodó, ezt pedig jól mutatta az is, hogy egy rúdtáncos fotót is megosztott a követőivel a svéd szépség – a bejegyzése alapján pedig a mozgás közben kisebb sérülést is összeszedett.

