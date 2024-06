Jude Bellingham gyönyörű barátnője, a szexi Laura Celia Valk

A Real Madrid angol válogatott szupersztárja, Jude Bellingham nemrég óta alkot egy párt a gyönyörű holland modellel, Laura Celia Valkkal, akit teljesen lenyűgözött a Bajnokok Ligája-győztes középpályás, amikor a játékos madridi otthonában randevúztak. A 25 éves szépség és Bellingham még nem mutatkoztak együtt a nyilvánosság előtt, de az angol sajtó úgy értesült, hogy a szőke bombázó az új barátnője a Real klasszisának.

Jude Bellingham a Real Madriddal fantasztikus szezont zárt, első idényében a La Ligát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte a spanyol sztárcsapattal. A 20 éves klasszis minden sorozatot figyelembe véve 23 gólt lőtt és 13 gólpasszt adott középpályásként a nemrég véget ért idényben, így a németországi Eb-n is a torna egyik legnagyobb sztárja lehet, ezáltal pedig az Aranylabdára is esélyessé válhat.

A fiatal angol sztár tavaly nyáron a Borussia Dortmundtól több mint 100 millió euróért szerződött a Realhoz, és azonnal Carlo Ancelotti csapatának meghatározó embere lett. A BL címvédője idén nyáron tovább erősödött, hiszen Kylian Mbappé is Madridba igazolt.

Jude Bellingham fantasztikus szezont futott a Real Madriddal

Fotó: AFP (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Ami az Európa-bajnokságot illeti, az angol válogatott a végső győzelemre esélyes csapatok közé tartozik, a három évvel ezelőtti tornán Gareth Southgate együttese a döntőig jutott, ahol végül büntetőpárbajban kapott ki az olaszoktól. Az angolok a németországi Európa-bajnokságon a C jelű négyesbe kerültek, a csoportkörben a szerbekkel, a szlovénokkal és a dánokkal küzdenek majd meg a továbbjutásért. A 29-szeres válogatott Bellinghamnek ez lesz pályafutása második Eb-je, az előző tornán két csoportmeccsen, valamint az ukránok elleni negyeddöntőben kapott lehetőséget.

A 20 éves középpályás szexi holland barátnője a közösségi médiában is nagyon népszerű,

az Instagramon félmillió követővel rendelkezik, az angolok sztárjának pedig hatalmas erőt adhat a közelgő Európa-bajnokságon.