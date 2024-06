Az MLS-ben szereplő New York Red Bulls svéd válogatott játékosa, Emil Forsberg megcsalta a terhes feleségét. A korábban az RB Leipzigben Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és a már a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominikkel is együtt játszó támadó gyerekkora óta együtt volt a gyermekei anyjával, de most új szeretője van.

Hetekkel ezelőt borult ki a bili Emil Fosberg magánéleti botrányáról. Emil Forsberg nem bírt magával

Fotó: AFP / AFP Az addig leginkább a klubhűségéről, megalkuvást nem tűrő küzdőszelleméről ismert 88-szoros svéd válogatott futballista, aki januárban az RB Leipzig klublgendájaként szerződött Gulácsi Péter és Orbán Willi együttesétől az amerikai testvércsapathoz, a New York Red Bullshoz. A 32 éves támadó boldognak látszó családi életéről azonban egyik napról a másikra szaftos részletek derültek ki - írja a Bors. Shanga Forsberg kipakolt a focistáról A gyerekkori szerelméből lett felesége, Shanga Forsberg előbb 19 évnyi kapcsolatuknak véget vetve nyilvánosságra hozta, hogy két gyermekük apja megcsalta őt. Most pedig a szóban forgó nő nevét is világgá kürtölte a közösségi oldalán. Eszerint a tehetséges atlétaként feltűnt, majd fotómodellként sikereket elért svéd Fanny Ernestam már régóta a focista titkos szeretője. Az egykori hármasugróbajnokkal akkoriban is megcsalta a focista a feleségét, amikor Shanga a második kislányukat hordta a szíve alatt. "Végre kiderült az a rejtély, ami a családomat kísértette. Most már bizonyosan tudom, hogy Emil más iránt érdeklődött, amikor már előrehaladott terhes voltam a második gyerekünkkel" – írta a szerető nevét is nyilvánosságra hozó Shanga, aki egyébként pár éve még (miután 2015-ben Lipcsébe költöztek Malmőből) szintén az RB Leipzig focistája volt a női csapatban. "Számomra vége az Emil Forsberg fejezetnek. Átkozott fickó, akiről senki sem gondolta, hogy képes lenne ilyesmit tenni. De aki hazudik, hogy mentse a bőrét, nem élhet tovább kettős életet" – fogalmazott a megalázott feleség. A "harmadik", Fanny még csak 26 éves, és a korai sportsikerei után hirtelen szakadt vége a pályafutásának. Depresszióval és testképzavarral küzdött, újabban viszont már fotómodellként dolgozik. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anders Nordquist Portraits | Fotograf i Örebro (@andersnordquist) által megosztott bejegyzés Nem tudni, mióta csalta vele Emil Forsberg a feleségét, a kis Siena mindenesetre tavaly júniusban született. A futballista nem tagadta a félrelépését, de nem is nyilatkozik a kínos ügyről.