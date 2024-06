Lea Wagnert, a korábban a Premier League-ben is edzősködő David Wagner lányát választották a második legszebb műsorvezetőnek Németországban. A 29 éves szépséggel júniusban is találkozhatunk majd, ugyanis szerepet kap a hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon is.

A Premier League-ben is megfordult német edző lányát a napokban a Playboy szavazásán megválasztották a második legszebb sportműsorvezetőnek. A német ARD csatornánál dolgozó Lea Wagner az Európa-bajnokságon is kiemelt szerepet kap majd, hiszen korábban már dolgozott a katari világbajnokságon és a 2021-es Eb-n is. Lea Wagner Németország egyik legnépszerűbb műsorvezetője

Fotó: leawagner@instagram A Playboy szavazásán Anna Kraft végzett az első helyen, míg Lea Wagner a szavaztok 25%-ának begyűjtésével a második helyet szerezte meg. A rajongók által rendkívül vonzónak nevezett műsorvezető pályára széli riporter lesz az Európa-bajnokságon, a szakértőket és a játékosokat fogja megszólaltatni. A 29 éves Lea Wagner annak a David Wagnernek a lánya, aki 2017 és 2019 között irányította a Huddersfield csapatát a Premier League-ben. Lea Wagner édesapja elismert edző

Fotó: leawagner@instagram Az 52 éves német szakember ez után dolgozott a német Schalke csapatánál is, az idei szezonban pedig a Championshipben szereplő Norwich csapatát irányította, de kirúgták, miután együttese elveszítette a Leeds United elleni playoff-mérkőzést. Lea Wagner multimédiás szerkesztést tanult a stuttgarti egyetemen, 2016-ban diplomázott. Az első élő adását 23 évesen vezette, így ő lett a "Sport im Third" című műsor történetének legfiatalabb műsorvezetője. Lea Wagnerrel találkozhatunk majd az Európa-bajnokságon is

Fotó: leawagner@instagram A német szépség korábban már dolgozott a 2021-es Eb-n, a tokiói olimpián, valamint a 2022-es katari világbajnokságon is.

