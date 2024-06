A mindössze 20 éves hölgy a közösségi oldalain nyugtatott meg mindenkit, hogy hivatalosan is eldőlt, ott lehet az olimpiai játékokon, aminek nemcsak ő, hanem a több százeres nagyságú követőtábora is örülhet. Alonso pályafutása második olimpiáján szerepelhet majd, ott volt Tokióban is, ahol mindössze 17 évesen 100 méteres pillangóúszásban állt rajthoz, erre pedig egy nem akármilyen tetoválás is emlékezteti.

Alonso jelenleg az Egyesült Államokban tanul, a Southern Methodist University hallgatója Dallasban, de már most tudja, hogy legkésőbb 27 éves korában felhagy majd a versenysporttal, pedig már a Nike is szponzorálja és csak az Instagramon 220 ezernél is több követője van.

