A 31 éves belga sportoló fő száma a 400 méter, de a váltókban is indulni szokott. 2019-ben a belga váltóval az ötödik helyen végzett a világbajnokságon, a 4x400 méteres váltóval országos csúcsot futottak.

Laus a 4×400- vegyesváltónak is a tagja, amely a világbajnokságon hatodik helyet szerzett 2019-ben. Laus Párizsban is ott lesz, minek a 186 ezer követője mellet a tévénézők is örülhetnek majd.

Mutatjuk a sportolónő legjobb képeit: