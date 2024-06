Most már tényleg csak napok kérdése, és végre valahára elrajtol a 2024-es németországi Európa-bajnokság, méghozzá a magyar válogatott részvételével. Ahogy az lenni szokott, a pálya mellett azért fél szemmel érdemes lesz ezúttal is a lelátókat pásztázni, ugyanis ismét felbukkanhatnak a dögös focistafeleségek, szuperszexi szurkolók a sorok között. A szép cselek, hatalmas gólok és örökké emlékezetes mérkőzések mellett Németországban is "születhetnek" olyan sztárok, mint például a katari labdarúgó-világbajnokságon híressé vált horvát Ivana Knöll, aki rendre extravagáns ruhákban jelent meg az utcán és a stadionokban. Természetesen ő sem hiányozhat az összeállításunkból, amelyben vadító szépségeket szedtünk össze az Eb előtt. Jöjjenek tehát a lelátók legszexibb hölgyei.

Ki mással is kezdhetnék a felsorolást, mint Ivan Knöllel, a katari labdarúgó-világbajnokság legismertebb alakjával, a szuperszexi szurkolók királynőjével, aki már bejelentette, hogy hogy ott lesz a németországi Európa-bajnokságon, így a kontinenstornát nem csak a pályán zajló események, hanem a szuperszexi horvát modell miatt is érdemes lesz nézni. Ivan Knöll, a szuperszexi szurkolók királynője

Fotó: Ivan Knöll/Insagram Ivana Knöll, a szuperszexi szurkolók királynője A 31 éves szépségnek azonban a torna előtt nagyot kell még harcolnia, ugyanis egy rajongója folyamatosan el akarja lehetetleníteni az Instagram-oldalát, melyet már több mint 3 millióan követnek. A horvát szépség nemrég a közösség-oldalán azt üzente egy rajongójának, hogy b*szódjon meg, miután megpróbálta Knöllt rávenni, hogy indítson egy OnlyFans oldalt. Ivana Knöll a németországi Eb-n is nagy sztár lett „Sziasztok, nem tudom, észrevettétek-e, de az Instagram minden posztomat jelenti. Valaki olyan áll mögötte, aki megpróbál rákényszeríteni az OnlyFansre, de srácok hadd mondjam el nektek, soha nem fogok létrehozni egy OnlyFans oldalt, b*szódjon meg” – idézte a The Sun Ivana Knöllt. Online pornozóni tehát biztosan nem fog, de az Európa-bajnokságon is érdemes lesz rá figyelni.