A szurkolók a Real Madrid tizenötödik Bajnokok Ligája-győzelmét a Bernabéu előtt is megünnepelték. Az egyik rajongó azonban kissé beképzelt volt, és megkérte a többi szurolót, hogy kapják el, amikor ugrik.

Nem kicsit "túltolta" a Real Madrid-szurkoló az ünneplést

Fotó: X

A betonra esett a Real-szurkoló

Kiderült, hogy ez nagy hülyeség volt, nem igazán működött a mutatvány - írja a Need To Know.

A Real Madrid-szurkoló hátsérülést szenvedett az eset miatt, ugyanis nem tudták elkapni és a betonra zuhant.

Az ujjongás azonnal elcsendesült, az összegyűlt szurkolók nagyon meglepődtek. A férfinek segítettek talpra állni, de így sem úszta meg sérülés nélkül.

