Ezúttal is számos sportágba rendeztek versenyeket a párizsi olimpián, többek között a Versailles-i kastélyban – Kaizinger Balázs részvételével – díjugratást, az Eiffel-torony Stadionban pedig startröplabda mérkőzéseket, de több a hétfői versenynapon több sportágban hirdettek már győzteseket is. Azonban az izgalmas csaták mellett egész nap érdemes volt a lelátókat is szemügyre venni, ugyanis szinte minden helyszínen akadtak dekoratív szurkolóhölgyek.

Mutatjuk a legjobb szurkolói képeket a hétfői játéknapról!