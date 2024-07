A spanyol válogatott az Európa-bajnokságon a legszebb játékot bemutatva nyerte meg a tornát, öröm volt nézni a csapa játkát, amiben a fiatal Lamine Yamal és Nico Williams is igazi örömfocit mutatott be. Nem lehetett panaszunk akkor sem, amikor a lelátókra kellett pillantanunk, hiszen a nézőtéren is igazi bajnokcsapat jött össze a focistafeleségek összeállításából is. Volt ott modell, influenszer, táncosnő, TikTokker. A focisták feleségei és a focisták barátnői is emelték az Európa-bajnokság rangját, őket mutatjuk most be.

A focistafeleség ma már külön szakmának számít

Fotó: instagram.com/sara_botello

Focistafeleség a lelátón

A modern focinak a focistafeleség is kötelező "kelléke" lett, sokszor velük is annyit foglalkozik a sajtó, mint magukkal a játékosokkal. A focista félember a focistafeleség nélkül, és nincs ez másképp a spanyol labdarúgó-válogatott kapcsán sem, jöjjenek a legszexibb focistafeleségek. A Sun összeállításában is kiemelkedik a focistafeleségek közül Alice Campello, aki az Eb-győztes spanyol válogatott csapatkapitányának, Alvaro Moratának a párja.

Alice Campello is a helyszínen szurkolt a párjának

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A 29 éves Alice tehát Alvaro Morata felesége. Az olasz hölgy örülhet, ugyanis Morata újra Olaszországban fog focizni, ugyanis a Juventus után az AC Milan focistája lesz. A spanyol labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid sokat kritizált focistája újra a Serie A-ban bizonyíthat majd. Campello korábban modellkén dolgozott, de ma már a házaspár négy gyermekét neveli, Akala Studio néven saját ruhamárkája, MASQMAI fantázianévvel pedig saját sminkmárkája is van.

Ott volt a lelátón Sara Botello is, aki szintén 29 éves és a szülővárosa, Bilbao mellett Szaúd-Arábiában is sok időt töltött, hiszen férje, Aymeric Laporte az al-Nasszr játékosa volt. A csodálatos hölgy hivatásos táncos, korábban balettozott és showműsorokban is szerepelt Spanyolországban. Aymeric és Sara 2023 óta házas, két gyerekük van

Sara Botello is ott volt a lelátókon Németországban

Fotó: instagram.com/sara_botello/

Az Arsenal spanyol kapusa, David Raya párja, Tatiana Trouboul is ott volt a nézőtéren, annak ellenére, hogy párja nem az első számú kapusa volt a spanyoloknak. A hölgy sokak szerint olyan, mint Kim Kardashian, nem véletlen, hogy modellkedett, de éjszakai klubban is vállalt munkát.