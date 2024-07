A most 30 éves sportolónő már nagyon fiatalon megismerkedett a kevert harcművészetekkel, 18 évesen mutatkozott be a profik között. Ezt követően hamar felfigyelt rá a UFC, és a ketrecharcban szép sikereket ért el. Paige VanZant 2020-ban a puszta kezes küzdelemben is kipróbálta magát, idén tavasszal lejátszotta élete első bokszmeccsét, emellett pedig az új őrületnek számító Power Slap pofozóbajnokságon is sikeresen debütált.

A dögös sportolónő a közösségi médiában betekintést nyújtott a felkészülésébe, az Instagram-oldalára feltöltött egy videót, amelyen a férje egy hatalmas habszivaccsal ad neki egy óriási pofont.

VanZant szinte meg sem rezzen az ütéstől, nem véletlenül sikeres az őrült sportágban.

Az amerikai sportolónő nem csak a küzdősportokban sikeres, több mint 3 milliós rajongótáborát rendszeresen kényezteti szexi képekkel a közösségi médiában, ám vannak ennél is merészebb tartalmai. 2022 szeptembere óta az OnlyFans oldalon havi előfizetés fejében a rajongói VanZant meztelen képeihez, erotikus videóihoz és a kulisszák mögötti tartalmaihoz férhetnek hozzá.