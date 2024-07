A Forbes magazin decemberben a 24. helyen rangsorolta a világ sikeres 30 év alatti sportolóinak 30-as listáján Olivia Dunne-t, aki már 19 évesen dollármilliomossá vált a közösségi médiában megjelenő felvételeinek köszönhetően, jelenleg pedig a világ leggazdagabb és legsikeresebb egyetemista sportolói közé sorolják.

A szuperszexi tornászlány, Olivia Dunne

Fotó: Olivia Dunne/Instagram

Nehéz szexibb sportolónőt találni, mint Olivia Dunne

Májusban Olivia milliós értékű NIL-szerződést írt alá, és és bejelentette, hogy partner lesz a Passs digitális platformmal. A felület segít bevételi forrásokat biztosítani az alkotóknak, akik exkluzív tartalmakhoz való hozzáférést kínálhatnak a rajongóknak.

A Forbes szerint Dunne azt tervezi, hogy betekintést nyújt a sportolói életébe, valamint élő közvetítéseket készít az edzéseiről. A Sports Illustrated modell öt különböző előfizetési csomagot fog árulni Pass-profiljában.

Nem is meglepő, hogy a tona mellett az online térre is nagy hangsúlyt fektet a tornászlány, ugyanis az Instagramon több mint 5,3 millióan követik, a szexi fotóit elnézve pedig ezen nincs is mit csodálkozni.

Íme, Olivia Dunne legszexibb fotói: