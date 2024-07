Cristiano Ronaldóra minden bizonnyal ráfért a pihenés és a lazítás a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság után, ahol a 39 éves klasszis rengeteg kritikát kapott, miután először fordult elő vele, hogy nem szerzett gólt egy nemzetközi nagy tornán.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szaúdi al-Nasszr támadója az Instagramon osztott meg egy videót, amelyen barátnőjével, Georgina Rodriguezzel szaunázott együtt. A pár azonban nem éppen úgy töltette idejét az izzasztókamrában, ahogy azt általában szokás, hanem különböző nyújtó gyakorlatokat végeztek. Miközben Ronaldo a háttérben félmeztelenül volt látható, Georgina Rodriguez pedig az üvegajtó előtt tornázott:

a 30 éves argentin modell egy lábon állva a szauna falának támasztotta a talpát, a gyakorlatok közben pedig látványosan kikerekedett a feneke.

Alig egy nap alatt több mint ötmillióan kedvelték a bejegyzést, többek között a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is. Azonban sok rajongót értetlenül hagyott a pár másodperces videó, a The Sun beszámolója szerint többen is azt írták, hogy ez a legfurcsább videó, amit valaha láttak.

