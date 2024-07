A korábbi világelső teniszezőnő vállsérülést szenvedett júniusban, a berlini tenisztorna negyeddöntőjében, így kényszerűségből ki kellett hagynia a wimbledoni Grand Slam-tornát. Arina Szabalenka azonban így is élvezetesen tölti a napjait, ez derül ki azokból a felvételekből, amelyeket a fehérorosz sportolónő a közösségi oldalán osztott meg a hét második felében.

Meztelen testét mutogatta a fehérorosz teniszezőnő, Arina Szabalenka

Fotó: instagram.com/arynasabalenka

Levetkőzött a szexi fehérorosz teniszezőnő, Arina Szabalenka

A világranglista 3. helyén álló Szabalenka egy tengerpartról jelentkezett be, ahol bikiniben és anélkül is megosztott magáról szexi fotókat, amelyek az Instagram-oldalán jellemzően megosztott képeknél is merészebbekre sikerültek.

Arina Szabalenka kikapcsolódással tölti a napjait

Fotó: instagram.com/arynasabalenka

A korábbi bejelentése alapján a párizsi olimpiát is kihagyó, egyesben kétszeres Australian Open-győztes Szabalenka a tervei szerint legközelebb augusztus elején, Kanadában lép pályára – addig pedig, úgy tűnik, a közösségi oldalán szórakoztatja a rajongóit.

