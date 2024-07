Formás fenék, csábító almamell: így mutogatja magát a párizsi olimpiai szuperszexi sztárja

Keely Hodgkinson 19 évesen ezüstérmet szerzett a 2021-as tokiói olimpián, ahol megdöntötte a Kelly Holmes által 1995-ben felállított brit rekordot.

A szexi brit futó, Keely Hodgkinson

Fotó: Keely Hodgkinson/Instagram

Hihetetlenül szexi Keely Hodgkinson

A gyönyörű atlétanő a 2022-es és 2023-as világbajnokságon, valamint a 2022-es Nemzetközösségi Játékokon ezüstérmes lett. 2022-ben és 2024-ben Európa-bajnokságot, 2021-ben és 2023-ban fedett pályás Eb-aranyérmet nyert.

A még mindig csak 22 éves szépség a sport mellett a közösségi médiában is hasít, már 190 ezren követik az Instagram-oldalán.

Ez nem is annyira meglepő, ugyanis arra is odafigyel, hogy a sportos fotók mellett a magánéletéről is megosszon dögös posztokat.

Íme, Keely Hodgkinson legdögösebb fotói: