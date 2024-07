A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a németországi Európa-bajnokság után nyaralni indult kedvesével, Buzsik Borkával az olaszországi Amalfi-partra, ahol a megosztott képek alapján nagyon élvezték az együtt töltött időt.

A Bors kiszúrta, hogy Szoboszlai párja nem rég új képeket osztott meg a közösségi oldalán, a bejegyzés alá pedig annyit írt: "How he makes me feel" - vagyis magyarul "ahogy érzem magam tőle".

A fotókból ugyan nem derül ki, de minden bizonnyal Szoboszlai Dominikra gondol, vagyis a legértékesebb magyar futballista társaságában érzi magát ennyire felszabadultnak, sugarzónak és boldognak. A fotó alapján az FC Liverpool labdarúgója mosolyra fakasztja, és minden felhőtlen körülöttük.