Vannak olyan sportesemények, amelyeket a világ leghíresebb sztárjai semmilyen körülmények között nem hagynának ki. Ilyen például a wimbledoni tenisztorna, a legendás Forma-1-es Monacói Nagydíj, vagy épp az olimpiai ötkarikás játékok. A párizsi olimpia hivatalosan ugyan csak három napja indult el, de már rengeteg híresség tette tiszteletét a lelátókon.

Még a Mission Impossible-filmek sztárja, Tom Cruise is kilátogatott az olimpiára

Fotó: AFP

Vasárnap a többszörös Golden Globe-díjas amerikai színész, Tom Cruise látogatott ki a Bercy Arénába, ahol a helyszínről nézte meg a négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles visszatérését. A női tornászbajnokság selejtezőjét többek között az Oscar- és Golden Globe-díjas Jessica Chastain is személyesen nézte meg két gyermekével, akárcsak a Barbie-film rendezője, Greta Gerwig és Ariana Grande énekesnő. Az amerikai rapper, Snoop Dogg - aki maga is vitte az olimpiai lángot - pedig hétfőn Rafael Nadal és Novak Djokovic összecsapását nézte meg személyesen.

Uralkodókból sem volt eddig hiány Párizsban, ugyanis a nyitóünnepségre szintén ellátogatott II. Albert monacói herceg és felesége, Charlene hercegné, akik szombaton a Franciaország–Dél-Afrika rögbi-mérkőzést is megnézték együtt. A szurkolók a holland trónörököst, Catharina-Amalia hercegnét is láthatták a lelátón, miután a helyszínről szurkolt a holland röplabda válogatottnak Törökország ellen. A francia Le Figaro beszámolója szerint az örökösnő rendkívül közvetlen volt és több közös képet is készítettek vele a szurkolók a meccs alatt.