Tom Brady a legújabb pletykák szerint újabb szupermodellel jött össze, méghozzá a Sports Illustrated híres fürdőruhás kiadványában is szerepelt Brooks Naderrel, miután többen is látni vélték a 46 éves sztárt és a fiatal hölgyet nyilvánosan, méghozzá nem is egyszer.

Brooks Nader híres amerikai modell

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A hírek szerint mindketten ott voltak Michael Rubin híres, július 4-i fehér ruhás partiján is, ami azért nem jelent túl sokat, mert minden, magára valamit is adó amerikai celeb megjelenik ezen a bulin. Azt egyelőre nem tudni, valóban egy párt alkotnak-e a felek, de az biztos, hogy Brady szereti a szép hölgyeket, Nader pedig nemrég vált el korábbi férjétől, Billy Haire-től.

Júniusban még arról szóltak a hírek, hogy Brady a brazil topmodell, Isabella Settanni partnere, miután többször is látták őket nyilvánosan, de később kiderült, hogy nem randiznak, annak ellenére, hogy valóban találkozgattak.

Korábban szerepelt az SI fürdőruhás számában is

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2019 Getty Images

A dolog azért is érdekes, mert egy júniusi esküvőn Nader még a görög Konstantinosz-Alexiosz herceg oldalán jelent meg, miközben Bradyről olyan hírek jelentek meg, hogy még mindig Irina Shaykkel találkozgat, akivel a 2023-as évben jórészt együtt voltak.

Brady hamarosan új szerepkörben mutathatja meg magát, ugyanis a Fox Sports szakérőjeként debütál, miután 10 évre szóló, 375 millió dolláros szerződést írt alá a tévétársasággal.

Bradynek három gyereke van, a 16 éves John “Jack” Edward Thomas, valamint a 14 éves Benjamin Rein és a 11 éves Vivian Lake. Utóbbi kettő korábbi feleségétől, Gisele Bündchentől. Brady és Bündchen 2022 októberében váltak el 13 évnyi házasság után.