Az FC Barcelona 21 éves középpályása, Fermín López igencsak eredményes nyáron van túl: a spanyol válogatottal megnyerte az Európa-bajnokságot, majd aranyérmet szerzett a párizsi olimpián is. Hasonlóra (tehát egy nyár alatt Eb-t és olimpiát is nyerni) csak jelenlegi csapattársa, Álex Baena, illetve a korábbi francia kapus, Albert Rust volt képes a labdarúgás történetében. Fermín Lópeznek ráadásul a magánéletben is sikere van: a napokban a közösségi médiában ismerte el, amit Spanyolországban már pletykáltak, miszerint a focista egy párt alkot az országban szintén népszerű Berta Gallardo modellel.

A Barcelona spanyol focistája, Fermín López új barátnője, Berta Gallardo

Fotó: instagram.com/bertagallardooo

A kapcsolatuk felvállalása után Lópezt több korábbi vagy jelenlegi csapattársa is zrikálta, így Joao Félix, Lamine Yamal és Nico Williams is arra tett célzást, hogy hihetetlen, hogy a középpályás össze tudott jönni a modellel. Yamal egyenesen arra "figyelmeztette" Lópezt, hogy ez a hír csak úgy lehetséges, ha feltörték a telefonját.

A Lópeznél egy évvel idősebb, jogi diplomával rendelkező Gallardónak több mint 60 ezer követője van az Instagram-oldalán, amelyen gyakran oszt meg magáról bikinis és fürdőruhás fényképeket. Nézze meg az ezekből készült összeállításunkat!