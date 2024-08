A La Vanguardia korábban arról számolt be hogy Mounir Nasraouit, Lamine Yamal édesapját szerdán este késelték meg egy parkolóban Mataró városában, miközben éppen a kutyáját sétáltatta. A férfit több szúrt sebbel szállították a badalonai Can Ruti kórház sürgősségi osztályára, de a hírek szerint nincs életveszélyes állapotban, sőt, a közösségi médiában már posztolt is a hogylétéről.

Köszönöm mindenkinek a biztatást, már jobban vagyok. Nagy ölelés mindannyiótoknak" -

írta a közösségi médiában a Barcelona 17 éves sztárjának édesapja.

Lamine Yamal édesapját a sürgősségi osztályra szállították

Fotó: NurPhoto via AFP

A katalán rendőrség (Mossos d'Esquadra) a matarói rendőrség segítségével megkezdte a nyomozást az ügyben, három embert már letartóztattak az eset után, egy negyedik gyanúsítottat pedig még köröznek. A spanyolok arról írnak, hogy Yamal apját váratlan támadás érte és esélye sem volt arra, hogy megvédje magát, míg más források szerint a szerda esti leszámolást egy korábbi verekedés előzte meg, amiben Nasraoui is érdekelt volt.