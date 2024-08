A párizsi olimpia után az élsporttól visszavonult Kapás Boglárka úgy érezhette, mintha az X-akták egyik epizódjába csöppent volna augusztus 18-án. A telefonján ugyanis váratlanul, anélkül, hogy megnyitotta volna a képek mappát, elindult egy videó, amelyen a 2021 decemberében meghalt húga beszélt. Éppen a 23. születésnapján.

Bogi szerint ez nem lehetett a véletlen műve, ezért úgy készül a hétfői londoni Taylor Swift koncertre, hogy a húgát is "viszi magával", aki így lélekben ott lehet vele a világ egyik legnagyobb koncertjén.

"Ma lenne (van) a 23. szulinapod, mennyi mindent kellene mesélnem, bár tudom h sokszor velem vagy (tegnap random elindult a telefonomon egy videó, amin Te beszélsz..anélkül hogy megnyitottam volna a fotó mappát - Miattad hiszek az ilyen jelekben). A Taylor Swift koncertre is viszlek holnap magammal, felteszem a tetkódat, mennyire izgatott lennél most Te is, épp mint én... boldog szülinapot, hiányzol, szeretlek imádlak (fúj)" - írta közösségi oldalán a kiváló sportoló.

