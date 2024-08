A kétszeres Európa-bajnok brit atléta - aki tavaly vb-ezüstérmet nyert Budapesten - imponáló futással győzött augusztus 5-én a francia fővárosban az olimpián, ezzel előre lépett a három évvel korábbi ötkarikás második helyéhez képest.

Az olimpiai bajnok szexbomba, Keely Hodgkinson

Fotó: Keely Hodgkinson/Instagram

A 22 esztendős olimpiai bajnok Hodgkinson a tervek szerint megmérette volna magát a szeptemberi Gyémánt Liga-viadalokon, ám a sérülése miatt erre nem lesz lehetősége, így a kikapcsolódásé most a főszerep.

Az olimpiai megnyerése után Marbellába indult nyaralni, a jól megérdemelt pihenés után a híres Sexy Fish nevű étteremben tűnt fel - írja a The Sun. A lap szerint az "aranylány" Keely csak úgy ragyogott egy váll nélküli mintás ruhában és a hozzáillő magassarkúban.

Az exkluzív ázsiai étterem és bár számos japán ihletésű ételt és látványos koktélokat kínál, és van lehetőség privát hely foglalására is. Az étterem egyébként rengeteg Manchester United-sztár kedvence is. Például a két új igazolás, a Bayern Münchentől érkező Matthijs de Ligt és Noussair Mazraoui is ebben a manchesteri étteremben élvezték az elsõ estéjüket augusztus elején.

A lap szerint már Scott McTominay is megvendégelte már a barátnőjét, Cam Readinget a Sexy Fishben, ahol többek között wagyu marhahúst is lehet kapni, kaviárral, ami 215 fontba (nagyjából 100 ezer forint) kerül.

Hodgkinson - aki megnyerte mind a kilenc idei versenyét 800 méteren -tehát most a sport helyett élvezi az életet, azonban megfogadta, hogy jövőre visszatér arra a pályára, és a világbajnoki cím mellett azon lesz, hogy több mint 40 év után megdöntse a világcsúcsot is, amelyet 1983-ban a csehszlovák Jarmila Kratochvílová állított fel.