Újra szerelmes Szoboszlai Dominik ex-barátnője, Gécsek Fanni. A magyar fociválogatott és a Liverpool sztárja egy éve szakított a gyönyörű Gécsek Fannival, azt követően, hogy közel három évig voltak együtt, és kapcsolatuk egy ideig még Dominik Liverpoolba költözését is elbírta.

Szakítottak, de azóta mindketten új párt találtak, előbb Dominik, most pedig Fanni is, írja a Bors. A szőke szépségre ugyanis szintén rátalált a szerelem, amit 23. születésnapján a nagyvilággal is megosztott, bár az igaz, hogy igencsak sejtelmes formában. Egy teniszpálya mellett, lufik és rózsacsokrok körében ölelte új párját, akiből csak annyi látszott, hogy egy sportos, magas, barna hajú férfiről van szó.

Bár sokan mindjárt azt hitték, hogy a régi szerelmet sikerült felmelegíteni, a friss szerelmespár tagjait jól ismerők annyit elárultak, hogy nem Dominikról, de még csak nem is sportolóról van szó, hanem

egy ingatlanokban utazó, sikeres magyar üzletember rabolta el Fanni szívét,

és lassan már fél éve egy párt alkotnak.