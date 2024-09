A 41 éves, 126-szoros korábbi brazil válogatott sztár még 2022. december 30-án követte el a bűncselekményt, amikor a barcelonai Sutton Nightclub egyik mosdójában megerőszakolt (de minimum szexuálisan zaklatott) egy nőt. A bíróság első fokon 4,5 év börtönre ítélte, míg további 5 évet felügyelet alatt kell tölteni. Ez idő alatt, azaz 9 és fél évig távoltartási végzés lesz érvényben ellen az áldozattal szemben. A 150 ezer eurós sérelmi díj már csak apróság.

Alves és az ügyész is fellebbezett, a focistát szabadlábra helyezték, ő pedig igyekezett minőségi elfoglaltságot találni, mielőtt vélhetően vissza kell térnie a Brians 2 börtönbe.

🇧🇷🇦🇷 Mientras tanto, Dani Alves anda disputando un amistoso en España con la camiseta de Boca Juniors. pic.twitter.com/rVx1onNkLO — JS (@juegosimple__) September 4, 2024

Az AS spanyol hírportál beszámolója szerint egy mobil applikáción keresztül szervez focimeccseket Barcelona-szerte. Az Alves által használt csapattárs-gyűjtő applikáció nagy népszerű Spanyolországban, a brazil sztár neve pedig komoly vonzerőt jelent a hobbifocistáknak. Alvest akár a szerencsés turisták is elcsíphetik, hiszen gyakran megfordul a város egyik legnépszerűbb turistalátványossága, a csodálatos Güell-park közelében lévő műfüves komplexum pályáin is.

