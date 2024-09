A sztárpár nagyon élvezte a kikapcsolódást, csak úgy szívták magukba a Saint-Tropez-i napsütést, még úsztak is egyet a tengerben.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez 2016 óta alkot egy párt

Fotó: Georgina Rodriguez/Instagram

C. Ronaldo Georgina Rodriguez fenekét markolászta

A The Sun beszámolója szerint a Manchester United és a Real Madrid legendája ugrott be először a vízbe, majd a barátnője is csatlakozott hozzá, hogy megmártózzon a hűs tengerben.

Majd amikor visszaszálltak a csónakjukba, Cristiano Ronaldo megmarkolta Georgina formás fenekét.

Ezt követően a szerelmespár felment a napozóágyakhoz a fedélzet legfelső szintjére, és elfogyasztott egy italt.

Sok idejük viszont nem volt a pihenésre, ugyanis Cristiano Ronaldo is meghívót kapott Roberto Martínez szövetségi kapitánytól a labdarúgó Nemzetek Ligájára készülő portugál válogatott 25 fős keretébe. A portugálok az A csoportban szerepelnek, a skótok és a horvátok mellett a lengyel válogatott lesz az ellenfelük a csoportmérkőzések során.