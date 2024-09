A 27 éves nő párizsi olimpiával kapcsolatos megnyilvánulása ismét beszédtéma lett, amikor nemrégiben Kuba Wojewódzki beszélgetős műsorába látogatott.

Ewa Swoboda még a műsorvezetőt is elhallgattatta

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Marcin Golba/NurPhoto

"Majd holnap beszélünk. Most menstruálok, de írd meg, hogy rohadt boldog vagyok"

– mondta a versenye után az újságíróknak Ewa Swoboda lengyel sprinter. Most így vélekedett az őszinte megnyilvánulásról.

"A menstruáció nem tabu. Az emberek maguk teszik tabuvá" – jegyzi meg Swoboda. Mivel Swoboda szerint nincsenek tabuk,

Wojewódzki úgy döntött, hogy igazán személyes kérdést tesz fel neki: "meddig tart a szex 27 évesen?"

"15 perc, 20 perc? Nem tudom" - felelte Swoboda. A riporter először elhallgatott, majd csak annyit tudott mondani: "Nem tudok megszólalni".

Swoboda hangosan nevetni kezdett, majd felkapott egy pohár vizet. "Innom kell" - válaszolta a sportolónő.

Swoboda az olimpián nem jutott be a 100 méter döntőbe, a római Európa-bajnokságon viszont 11.03-as idővel ezüstérmet szerzett. Korábban Münchenben a 4×100 m váltó tagjaként is ezüstérmes lett. Ráadásul háromszoros fedett pályás Európa-bajnoki érmes 60 méteren, 2019- ben aranyérmet, 2017- ben és 2023-ban ezüstérmet szerzett, de fedett pályás vb-ezüstérme is van, pedig korábban volt, hogy nem állt mellé a szerencse. Százon 10.94. a rekordja.

A lengyel klasszis imádja a tetoválásokat, egy rózsa, macska és egy angol nyelvű „Anya és apa, szeretlek” felirat is van a testén. A hírek jelenleg az ugyancsak lengyel gátfutóval, Krzysztof Kiljannal van együtt, korábban a súlylökő Konrad Bukowieckivel boronálták össze.