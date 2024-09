A portugál futballsztár barátnője kedden vett részt az olaszországi eseményen, ahol minden szem rászegeződött, amikor megjelent a vörös szőnyegen egy áttetsző fehér ruhában.

A ruhaköltemény, amely mögött egy hosszú ösvény futott végig, megmutatta Georgina Rodríguez lenyűgöző alakját. A 30 éves modell a gyönyörű ruháját egy elegáns nyaklánccal és hozzá illő fülbevalókkal és gyűrűkkel díszítette.

Ronaldónak öt gyereke van, közülük kettőnek Georgina Rodríguez adott életet.

Georgina Rodrígueznek főszerepe van Cristiano Ronaldo YouTube-csatornáján is, ami augusztus végén debütált. A videómegosztón van tartalma Georginával is, akinek egyébként saját Netflix-sorozata is van már, de felbukkannak Ronaldo gyerekei, de a legtöbbször a legenda legidősebb gyermeke, Cristiano Ronaldo Jr.