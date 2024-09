A lengyel származású Lukas Podolski gyerekkorában költözött a családjával Németországba, majd 10 évesen került a Köln akadémiájára, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, 2003-ban pedig már a felnőttek között is bemutatkozott. Három évvel később a Bayern Münchenbe szerződött, a sztárokkal teletűzdelt együttesben azonban nem tudott tartósan alapemberré válni, így három idény után visszatért nevelőegyesületéhez. Podolski később a légióskodásba is belekóstolt, játszott az Arsenalban, az Interben, a Galatasarayban, és még a japán bajnokságban is kipróbálta magát. A 130-szoros német válogatott támadó a nemzeti csapattal 2014-ben ért fel a csúcsra, a vb-győztes együttes tagjaként a brazíliai tornán két csoportmeccsen jutott szóhoz. A világbajnok focista még 39 évesen is aktív, jelenleg a lengyel élvonalban futballozik, de egy ideje már nem csak a labdarúgásról szól az élete, ugyanis több jövedelmező vállalkozást is vezet, melyeknek köszönhetően üzletemberként is multimilliárdos lett.

Lukas Podolski 2014-ben világbajnok lett a német válogatottal

Fotó: AFP

Fagylalt és kebab - a világbajnok focista a gasztronómiában is hódít

"Az én apám nem volt milliomos, senki sem nyitotta ki előttem az ajtókat. Keményen kellett dolgoznom mindenért" - mondta Lukas Podolski, aki már 2017-ben elkezdett arra fókuszálni, mivel fog majd foglalkozni visszavonulása után.

Ebben az évben dobta piacra az Ice Cream United elnevezésű saját fagylaltmárkáját,

a vállalkozást egykori sikerei helyszínén, Köln városában indította útjára. A 39 éves futballista rengeteg pénzt keresett már játékosként, az Arsenalban a klub legjobban fizetett labdarúgói közé tartozott, ám egyáltalán nem az a típus, aki sokáig szeret a babérjain ülni.

Lukas Podolski 2017-ben dobta piacra saját fagylaltját, az Ice Cream Unitedet

Fotó: unitedcharity.de/

Podolski egy évvel később egy még jövedelmezőbb gasztronómiai vállalkozásba fogott bele, amelynek az ötlete akkor fogalmazódott meg benne, amikor 2015 és 2017 között a török Galatasaray csapatában futballozott.

Úgy nőttem fel, hogy rengeteg kebabot ettem, ami nagyon népszerű errefelé. Hat éve kezdtem ebbe az üzletbe, és nagyban gondolkodtunk. Nem csak edzésből, alvásból és netflixezésből áll az életem.

Manapság senki sem akar dolgozni, mindenki közösségi média sztár akar lenni. Ezért zár be egyre több pékség, senki sem akar hajnalban felkelni és piszkos munkát végezni" - mondta a Bayern München korábbi sztárja, aki 2018-ban indította útjára a Mangal Döner X LP10 étteremláncot egy üzlettársával közösen. Ma már 30 kebab étterme van Németországban, ezekből 16 Kölnben található, ahol egyenesen imádják őt az emberek, és Podolski is ezt a várost tartja az otthonának.