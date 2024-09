Nour Keyrouz már azzal nagy meglepetést okozott a sportvilágban, hogy libanoni létére a sífutás mellett döntött.

A szuperszexi libanoni sífutólány, Nour Keyrouz

Fotó: Nour Keyrouz/Instagram

A dögös atléta nem csak tehetséges, de a szépsége is rabul ejti a férfiakat. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is hazája legjobbja volt, de világbajnokságon is bizonyíthatott már.

A sport mellett pedig a modellkedésre is nagy hangsúlyt fektet, a közösségi oldalain rendre meglepi egy-egy erotikus fotóval a több mint 50 ezres rajongótáborát.

A képeit elnézve inkább az a csoda, hogy csak ennyien követik, de ha továbbra is szexi bejegyzésekkel rukkol majd elő, akkor ez is gyorsan változni fog.

Íme, Nour Keyrouz legszexibb fotói: