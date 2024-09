Marie Temara már gyermekként is szó szerint kimagaslott a társai közül, ám akkor még ezt negatívan fogta fel, gyakran bántották is érte. Ám 2021-ben közzé tett egy, a magas lányok küzdelmeiről szóló posztot a közösségi oldalán, és a bejegyzése vírusszerűen kezdett terjedni. Temara azóta is gyártja a hasonló tartalmakat, megmutatja, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak annak, hogy majdnem két méter magas – ezeken a felvételeken többségében hiányos öltözékben mutatja meg magát. A sikere töretlen, az OnlyFansen pornómodellként is rengeteget keres, és már több millióan követik őt.

A pornómodell Marie Temara pankrátorkarrierre vágyik

Fotó: instagram.com/marietemara

Az amerikai szépség ráadásul sportkarrierre is áhítozik, hiszen nemrég arról beszélt a közösségi oldalán, hogy szívesen kipróbálná magát pankrátorként a World Wrestling Entertainmentben (WWE). Egyelőre erre még nem került sor, de az alkatát és a népszerűségét elnézve a WWE-nek is megérheti a felkérése. Nézze meg az összeállításunkat Marie Temara legjobb fényképeiből!