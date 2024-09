Arianny Celeste már majdnem 20 éve dolgozik ringlányként, de emellett modellként is keres pénzt. A rajongók megőrülnek érte, ahogyan tartja a táblát a legnagyobb UFC-sztárok összecsapásainak menetei között, az évek során keresett több millió dollárral pedig szakmája leggazdagabbjának is mondhatja magát. A gyönyörű ringlány korábban a Playboyban is szerepelt meztelen fényképpel, ez pedig egyáltalán nem meglepő az alakját elnézve.

A UFC-ringlány Arianny Celeste hiányos öltözékben hódít

Fotó: instagram.com/ariannyceleste

