A 32 éves olasz teniszező idén májusban váratlanul bejelentette a visszavonulását, majd nem sokkal később meglepő hírek terjedtek róla.

A fehérneműmodellként is sikeres Giorgit azzal vádolták, hogy régiségeket lopott, több hónapnyi lakbért sem fizetett ki, és az Egyesült Államokba menekült.

A firenzei ügyészség vizsgálatai szerint Giorginak és családjának rengeteg hiánya van be nem nyújtott adóbevallásokkal kapcsolatban, a főbérlője szerint pedig a távozásakor kirabolta azt a toszkánai házat, amelyet bérelt. Nyáron az olasz adóhatóság is nyomozott utána, júliusban meg kellett volna jelennie a vicenzai bíróságon még egy korábbi ügy miatt, amikor lebukott, hogy hamis volt a koronavírus elleni védőoltásról szóló igazolása.

A korábbi teniszezőnő ügyvédje szerint

Giorgi egyáltalán nem szökött meg, jelenleg Rómában tartózkodik, az elmúlt hónapokban pedig szakmai okokból hagyta el Olaszországot, ráadásul a rajongói továbbra is követni tudják őt az Instagramon.

A közösségi médiában népes követőtáborral rendelkező korábbi teniszsztár a pályafutása során mind a négy Grand Slam-tornán, az Australian Openen, a Roland Garosson, Wimbledonban és a US Openen is pályára lépett. Legjobb eredményét a 2018-as wimbledoni GS-viadalon érte el, akkor egészen a negyeddöntőig menetelt. A világranglistán a 26. pozíció volt Giorgi legjobb helyezése, majd a 2021-es tokiói olimpián is részt vett, ahol szintén a negyeddöntőig jutott.