A világ legszexibb zsokéjának tartott Leonna Mayor nemrég jelentett be, hogy gyereket vár a rögbisztár Stuart Hoggtól, most pedig már a gömbölyödő pocakjáról és a piciről is megosztott egy fotót.

A skót rögbisztár, Stuart Hogg és a jelenleg már műsorvezetőként dolgozó barátnője az Instagramon osztotta meg a követőivel a nagy hírt. Fotó: Instagram A korábbi zsoké még pénteken jelentette be, hogy kisfiúval várandós, az ultrahangos fotó mellett egy kártyán tudatta a nagy hírt: ""Gratulálunk,... fiú." Kiderült, kisfiút vár Leonna Mayor

Fotó: Leonna Mayor/Instagram Leonna – akit a „világ legszexibb zsokéjának” titulálnak – egy másik fotón megmutatta növekvő pocakját is a franciaországi Montpellier tengerpartján állva. A helyszín nem meglepő, mivel Hogg szombaton a Toulouse ellen lépett pályára a hazai csapatban - írja a The Sun. "Reggeli rosszullét, gyomorégés, soha nem tapasztalt fáradtság és még sok más" - írta többek között a fotóhoz. Leonna Mayor a pocakkal

Fotó: Leonna Mayor/Instagram Érdekesség, hogy Hogg első gyermeke 2015 végén született, 2016 augusztusában feleségül vette Gillian Smith-t, majd 2017-ben másodszor is apa lett. Nem sokkal később jött a harmadik baba, majd 2023 novemberében Hogg bejelentette új kapcsolatát Leonna Mayorral, nem sokkal a negyedik gyermeke születése után. A "rocksztárnak" titulált" Hoggot idén tartóztatták le elidegenedett felesége hawicki rezidenciája előtt, mert fenyegetőző és sértő módon viselkedett. Emiatt bíróságon és rehabilitációs központban is volt.

