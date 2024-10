Az amerikai egyetemi bajnokságban szereplő Heimen édesapja, Dieter Heimen a Mannheim és a Schalke kapusa is volt. Dana egyesben és párosban is nyert bajnoki címeket hazájában a korosztályos versenyeken, de most Amerikában készül.

Szemmel láthatóan élvezi az életet Floridában, ahol tökéletes körülmények között készülhet pályafutására.

Mutatjuk a legszebb képeit: