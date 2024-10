A 24 éves Elif Karaarslan több százezer követővel rendelkezik az Instagramon, ami nem is meglepő, mert amellett, hogy képeket és videókat posztol arról, amikor az alsóbb osztályokban éppen játékvezetőként fújja a sípot, vannak igazán szexi fotói is.

Szexbotrányba keveredett Elif Karaarslan és Orhan Erdemir

Fotó: Aftonbladet

Szexbotrány Törökországban

Az Aftonbladet beszámolója szerint Karaarslan korábban focizott is - többek között a Besiktasban is megfordult -, nagy tehetségnek tartották, de miután súlyos sérülést szenvedett, a játékvezetői pálya felé fordult. Azonban úgy néz ki, ennek az ígéretes karriernek most itt a vége, ugyanis a dögös bírónő nagy botrányba keveredett.

A közösségi médiában ugyanis vírusként kezdett elterjedni az a videó, amelyen állítólag Karaarslan szexuális viszonyt folytat a játékvezető ellenőrrel, a 61 éves Orhan Erdemirrel, aki korábban a török élvonalbeli bajnokságban vezetett meccseket, ráadásul FIFA játékvezetői engedéllyel is rendelkezett.

A videó miatt a Török Labdarúgó Szövetség a hírek szerint végleg eltiltotta Karaarslant és Erdemirt a játékvezetői állásuktól.

Erdemir azt állítja, hogy a szexvideót az ő engedélye nélkül terjesztették.

"Meggyalázták a becsületem a családom, a barátaim és a játékvezetői közösség előtt. Az anyagi veszteségeim mellett leírhatatlan az elszenvedett érzelmi kár" – mondta az ellenőr az Akdeniz Gerçek Gazetesinek.

Karaarslan azt állítja, hogy még csak nem is ő látható a videón, amit azonban bizonyítania kell.

„Hosszú jogi folyamat lesz, de erősek leszünk. Várom teljes támogatást és szeretetet ez idő alatt

– írta Karaarslan az Instagramon, majd hozzátette: - Nem szabad sírnom, nyafognom vagy szomorúnak lennem – ez nem én vagyok. A végsőkig küzdök. Én csak egy vagyok azok közül, akiket bántani próbálnak, remélem, én leszek az utolsó…”