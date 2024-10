Hatalmas mellű barátnője miatt irigylik Cristiano Ronaldót.

A 30 éves modell mostanában számos nyilvános szereplést vállal, szeptember elején a Velencei Filmfesztiválon lopta el a show-t, amikor megjelent a vörös szőnyegen egy áttetsző fehér ruhában.

Az argentin-spanyol szépség most a Vetements luxusdivatház párizsi gáláján jelent meg, ahol egy fekete, testhez simuló ruhában mutatta meg magát. Az estéről – és persze magáról - Georgina Rodríguez megosztott több képet, melyek közel 3 millió lájkot kaptak az Instagramon.

Georgina Rodríguez a párizsi Vetements gálán

Fotó: georginagio@instagram

A poszt után a modell rajongói megrohamoztak a kommentszekciót. Volt olyan, aki azt írta:

Cristiano Ronaldo nagyon szerencsés

Egy másik kommentelő királynőnek nevezte Georgina Rodríguezt

Egy harmadik pedig a leggyönyörűbbnek

A 30 éves Georgina Rodríguez 2016-ban robbant be a köztudatba, amikor elkezdett randevúzni Cristiano Ronaldóval. Azóta csak az Instagramon 63,5 millióan követik, ezzel pedig ő lett a legkeresettebb focistafeleség a közösségi médiában.

Georgina Rodríguez Párizsban

Fotó: georginagio@instagram

Georgina Rodrígueznek főszerepe van Cristiano Ronaldo YouTube-csatornáján is, ami augusztus végén debütált. A videómegosztón van tartalma Georginával is, akinek egyébként saját Netflix-sorozata is van már, de felbukkannak Ronaldo gyerekei, de a legtöbbször a legenda legidősebb gyermeke, Cristiano Ronaldo Jr.